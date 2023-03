Auf Kreuzung kracht’s: Unfall mit Rettungswagen bei Wetzlar

Wetzlar. Zu einer kurzzeitigen Vollsperrung hat am Donnerstag der Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto in der Nähe des Globus Baumarkts in Wetzlar geführt. Nach Polizeiangaben war der Rettungswagen um 13.42 Uhr von der B277 aus Richtung Aßlar kommend mit Blaulicht auf die Kreuzung nahe des Baumarkt gefahren, als es zu dem Unfall kam.