Auffahrunfall fordert Verletzte

WETZLAR-HERMANNSTEIN. Vier Leichtverletzte und drei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagabend an der Hermannsteiner Straße. Laut Polizeiangaben musste gegen 19.15 Uhr ein 50-jähriger Fahrer eines Audi TT abbremsen, weil sich vor der Zufahrt zu einer Tankstelle ein Rückstau gebildet hatte. Der 32-jährige Wetzlarer in einem ihm folgenden Caddy schaffte es ebenfalls, seinen VW rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Dies gelang einer weiteren Autofahrerin nicht: Die 21-jährige Wetzlarerin in einem Ford krachte ins Heck des VW. Die Wucht des Aufpralls schob den Caddy auf den davorstehenden TT. Die Fordfahrerin und ihre 19-jährige Mitfahrerin, der VW-fahrer und der Lenker des TT trugen jeweils leichte Verletzungen davon und wurden in Krankenhäuser transportiert. Der Ford und der Audi mussten abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 15.000 Euro.