Auftakt Lesesommer

Wetzlar. Jedes Jahr im Sommer fordern die beiden großen Wetzlarer Bibliotheken Leser zwischen 8 und 12 Jahren zu einem intensiven Lesemarathon heraus. Los geht es am Samstag, 8. Juli, um 11 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar: Mit einer Lese-Rallye und einer Büchershow soll das Interesse an den Büchern geweckt werden. Bücher können sowohl in der Phantastischen Bibliothek als auch in der Stadtbibliothek zu den jeweils dort herrschenden Bedingungen (siehe Homepage oder direkt vor Ort nachfragen) ausgeliehen werden. Bei der Rückgabe wird kurz überprüft, ob die Bücher auch wirklich gelesen wurden – für jedes gelesene Buch wird ein Stempel vergeben. Mindestens drei Bücher müssen über die Sommerferien geschafft werden, um zum Lesesommer-Abschlussfest am Sonntag, 17. September, um 14 Uhr in die Stadtbibliothek Wetzlar eingeladen zu werden. Dort gibt es für alle Teilnehmer kleine und große Preise zu gewinnen. Als besonderer Gast wird Jochen Till, der Schöpfer von „Luzifer junior“ zum Abschlussfest in der Stadtbibliothek lesen.