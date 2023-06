Aus für den kostenlosen Wetzlarer Shuttle-Bus

Langfristig will die Stadt aber weiter das Ziel verfolgen, die „obere Altstadt attraktiv an den Stadtbusverkehr anzubinden“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Der aktuell im Stadtparlament vorliegende neue Nahverkehrsplan, der in der anstehenden Juli-Sitzung beschlossen werden soll, sieht vor, dass der Citybus fest in den Stadtbusverkehr integriert werden soll. Bis das allerdings in eine konkrete Umsetzung geht, wird es bis 2025 dauern, wenn der entsprechende Jahresplan in Kraft tritt.