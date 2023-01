Aus Zahngold wird Hilfe für Kinder

WETZLAR/BRAUNFELS. Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf mit Sitz in Wetzlar ist erneut mit einer großen Spende bedacht worden. Wie es in einer Pressemitteilung erläutert, hat die Zahnarztpraxis Alffen erneut zwei Braunfelser Familiengruppen des Kinderdorfes mit ihrer bewährten Zahngoldsammelaktion unterstützt. Diese habe schon in der Vergangenheit "für viele wunderbare Momente und Erlebnisse in den Gruppen gesorgt". Iris und Thorsten Alffen hatten im vergangenen Jahr wieder viele Patienten davon überzeugen können, entferntes Zahngold zu spenden.