Ausbildung zum Stadtführer

Gesucht werden besonders Stadtführer für Kinder- und Jugendführungen. Fremdsprachenkenntnisse sind vorteilhaft. Die Bewerbung bis 2. Mai an Tourist-Information, Domplatz 8, 35578 Wetzlar, oder per E-Mail an anja.zarge@wetzlar.de senden. Fragen beantworten Regina Maiworm, Telefon 06441-997751 oder Anja Zarge, Telefon 06441-997752.