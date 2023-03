Ausbildungsberufe in Wetzlar und Limburg virtuell kennenlernen

Mit Maurer-Azubi Tobi das Baugerüst erklimmen oder als Tower-Lotse den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen steuern: In den drei- bis vierminütigen 360 Grad-Videos lernen die Besucher Anforderungen, Ausbildungsinhalte und Tagesabläufe der jeweiligen Ausbildung oder des dualen Studienganges kennen. Ein 3-D-Effekt vermittelt das Gefühl, direkt vor Ort dabei zu sein. Die Videos werden halbjährlich aktualisiert. Interessierte Jugendliche und Erwachsene, die sich mit der VR-Brille beruflich orientieren wollen, können jeweils Termine in Wetzlar unter Telefon 06441-909155 und in Limburg unter Telefon 06431-209890 vereinbaren.