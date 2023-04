Ausstellung des Künstlerkollektivs „Art4Wetzlar”

Wetzlar. Das Künstlerkollektiv „Art4Wetzlar“ wird in der Zeit von Freitag, 26. Mai bis einschließlich Freitag, 14. Juli die Ausstellung „Art4Wetzlar“ (genau wie der Name der Gruppe) in der Galerie im 1. Obergeschosses des Neuen Rathauses Wetzlar, Ernst-Leitz-Straße 30 präsentieren. Die Künstlergruppe bestehend aus Jörg Stoll, Jola Mayerhofer, Matthias Wenger, Rosemarie Fischer und Claudia Bourcade zeigt Werke in unterschiedlichen Techniken und verschiedenen Themen. Die Vernissage, eröffnet von Stadtrat und Kulturdezernent Jörg Kratkey, findet am Freitag, 26. Mai, um 17 Uhr statt und ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.