Wetzlar. Der Förderverein Untere Stadtkirche, die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar und die Königsberger Diakonie laden für Freitag, 4. August, zur Vernissage der Ausstellung „Die Königsberger Diakonissen der Barmherzigkeit“ in der Unteren Stadtkirche, am Schillerplatz ein. Die Ausstellungseröffnung findet im Anschluss an die Musikalische Vesper, um 19 Uhr statt und ist bis Ende August zu sehen. Freitags im Anschluss an die Musikalische Vesper, samstags, von 11 Uhr bis 17 Uhr und sonntags, von 14 Uhr bis 17 Uhr.