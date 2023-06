Wetzlar. Die Leica Galerie präsentiert ab Freitag, 23. Juni, die Ausstellung „Florian W. Müller: Equilibrium“. Der preisgekrönte Kölner Fotograf zeigt die Schönheit der Natur in nächtlichen Szenerien, in prächtigen Farben und spektakulären Formen. Die Ausstellung in der Leica Galerie Wetzlar, Am Leitz-Park 5 ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und ist bis zum 24. September zu besichtigen.