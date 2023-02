Wetzlar. Die Leica Galerie Wetzlar präsentiert die Ausstellung „Please don’t smile“ mit Aufnahmen des französischen Fotografen Frank Horvat. Vor allem seine innovativen Modeaufnahmen ließen ihn stilbildend werden. Eine Auswahl von 30 Motiven aus den 1950er bis 1970er-Jahren wird bis Ende April in Wetzlar präsentiert und gibt einen überzeugenden Einblick in das Werk des Leica Fotografen. Die Leica Galerie, Am Leitz-Park 5, ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.