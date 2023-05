Ausstellung „Rankin: Zeitsprünge“ im Ernst Leitz Museum

Wetzlar. Die Ausstellung „Rankin; Zeitsprünge“, die vom 26. Mai bis zum 27. September 2023 im Ernst Leitz Museum Wetzlar präsentiert wird, gibt spannende und überraschende Einblicke in sein grandioses Werk. Hier werden einige seiner besten Aufnahmen aus über dreißig Jahren vorgestellt. So finden sich in der Ausstellung viele ikonische Porträts und Celebrity Shots, die längst Zeitgeschichte geschrieben haben, krachbunte Beauty und klassische Modeaufnahmen, ebenso wie Beispiele aus seinen tiefgründigen konzeptionellen Serien. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen. Eintritt beträgt für Erwachsene 11 Euro, Kinder bis 8 Jahre frei.