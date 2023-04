Ausstellung „The RBook Roadshow“ im Café Leitz

Wetzlar. Die Ausstellung „The RBook Roadshow“ des renommierten Automobil-Fotografen Frank Kayser wird ab Samstag, 13. Mai im Café Leitz, Am Leitz-Park 5, im Museum Shop und auf dem Campus gezeigt. Zu sehen sind nicht nur einzigartige Sportwagen und formschöne Designs, sondern Mitglieder, die den Geist der frühen Jahre des Motorsports bewahren, gemeinsam an ihren Wagen arbeiten und den kalifornischen Traum auf der Straße leben. 16 Monate lang begleitete der Frank Kayser die berüchtigte „R Gruppe“, einen der bekanntesten Porsche-Clubs Kaliforniens. Seine Erfahrungen und Eindrücke dokumentierte Kayser mit einer Leica. Dabei entstand ein authentisches Porträt, das genauso kompromisslos ist, wie der Club selbst. Das Café Leitz ist dienstags bis sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Ausstellung endet am 10. Juli.