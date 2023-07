Ausstellungsdebüt in der „Raumwerkstatt“ in Wetzlar-Dalheim

Wetzlar. Mitunter gibt es sie auch noch im heimischen Raum: die netten Entdeckungen in der Kunstszene. Neda Habibi ist eine solche. Die Iranerin (Jahrgang 1988) gibt mit der Ausstellung unter dem Titel „Lebendig wie ich“ in der Galerie in der „Raumwerkstatt“ in Dalheim ihr Debüt. Und das kann sich sehen lassen.