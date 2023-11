Wetzlar. Zu einer Ausstellung unter dem Titel „Mit allen Sinnen“ lädt das Altenzentrum Wetzlar in das Café Domblick, in Wetzlar, Pariser Gasse 3 ein. Gezeigt werden künstlerische Werke von Bewohnern, die sich mehrere Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die Vernissage ist am Freitag, 17. November, um 15 Uhr. Die öffentliche Ausstellung ist bis zum 29. Februar zu besichtigen.