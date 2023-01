Ausstellungseröffnung „Raumgreifend“

Wetzlar. Die Stadtgalerie Wetzlar, Bahnhofstraße 6, zeigt Werke von Andrea Simon mit dem Titel „Raumgreifend“. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 27. Januar, um 18 Uhr. Die Begrüßung erfolgt durch den Kulturdezernenten Jörg Kratkey, die einführende Rede hält Kunsthistorikerin Ulrike Sott. Andrea Simon zeigt ihre neuen Arbeiten, die neben kraftvollen, leuchtenden Farben auch Erdfarben mit aufnimmt. Das organisch gewachsene Bild lässt den Betrachter noch tiefer in die Farben und Bewegungen eintauchen. Die Ausstellung ist dienstags, mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr zu besichtigen. Die Finissage findet am Sonntag, 26. März, um 12 Uhr statt.