Wetzlar-Münchholzhausen. Zu einem „Auszeit Live Konzert“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Dutenhofen/Münchholzhausen am Samstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr auf die Kirchwiese in Münchholzhausen, Kirchstraße 1 ein. Bei dem Konzert singen und musizieren Elena Makris, Gerhard Barth und Freunde. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt.