Autor Stefan Hornbach liest in Wetzlar aus „Den Hund überleben“

Wetzlar. Zur Lesung mit Autor Stefan Hornbach aus seinem Buch „Den Hund überleben“ war die Schnitzlersche Buchhandlung in der Wetzlarer Altstadt vor wenigen Tagen restlos gefüllt. Der Autor erzähle in seinem Werk die Geschichte von Sebastian, der als Student in Gießen eingeschrieben ist, erläutern die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Sollte das Leben für den Protagonisten nun endlich losgehen, bremst ihn eine Krebsdiagnose plötzlich aus. Er muss wieder ins Elternhaus zurückkehren. Untersuchungen folgen, und Sebastian wird mit den Realitäten des Klinikalltags konfrontiert; inklusive kurioser Arztgespräche, in denen er mit seiner Ärztin auf einmal eine Schicksalsgemeinschaft auf Zeit bildet.