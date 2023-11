Autorenlesung mit Kathrin Thiemann

Wetzlar-Dutenhofen. Die Landfrauen Dutenhofen laden für Mittwoch, 22. November, um 15 Uhr in die Verwaltungsstelle Dutenhofen, Zum Seifengraben 4 ein. Kathrin Thiemann liest aus ihrem Erinnerungsroman „In der zweiten Reihe“. Frau Thiemann begibt sich in ihrem Roman auf die Spuren ihrer Großmutter, einer Pfarrersfrau aus dem Marburger Land. Eine Frauengeschichte in finsteren Zeiten, geprägt durch die Verhaftung und Verbringung ihres Mannes ins Konzentrationslager „Buchenwald“. Die dennoch ihre Stärke im Existenzkampf und das Ringen um kleine Freiräume nie aufgibt.