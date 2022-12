Autoscheibe zertrümmert

WETZLAR. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte am Donnerstag, 15. Dezember, zwischen 12.40 und 18 Uhr die hintere linke Fahrzeugscheibe eines blauen Seat zertrümmert. Der Ibiza stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz unter der B49 in der Bannstraße. Zeugen werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180 zu kontaktieren.