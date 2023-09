B277 bei Wetzlar: Teilsperrungen während Brückensanierung

Die B277 soll im Baustellenbereich unter der Brücke weitestgehend befahrbar bleiben. Es werden allerdings je nach Bauphase einzelne Fahrstreifen gesperrt. Der Auf-, Um- und Abbau der einzelnen Bauphasen soll zu verkehrsärmeren Zeiten erfolgen, um den Verkehr so gering wie möglich zu beeinträchtigen. So wird in der Nacht von Mittwoch, 13. September, auf Donnerstag, 14. September, die erste Bauphase auf der B 277 im Baustellenbereich aufgebaut. Hierfür muss der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wetzlar gesperrt werden.