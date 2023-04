B49-Teilstück in Wetzlar für eine Nacht dicht

Während der Arbeiten, teilt die Straßenbaubehörde Hessen mobil mit, müsse die B49 in Fahrtrichtung Gießen zwischen der Aus- und der Einfahrt Wetzlar-Mitte von Freitagabend, 28. April, ab circa 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 29. April, circa 6 Uhr, vollgesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen wird in dieser Zeit an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte von der B49 abgeleitet, fährt über den Gloelknoten und die Bannstraße und von dort wieder auf die B49-Anschlussstelle Wetzlar-Mitte auf.