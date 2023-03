B49-Teilstück vom 7. auf dem 8. März gesperrt

In beiden Fahrtrichtungen dieses Streckenabschnitts war der Fahrbahnbelag im Bereich des jeweils rechten Fahrsteifens beschädigt. Da die Rissbildungen im Asphalt bis in die tieferliegenden Schichten hinunterreichen, muss der Asphalt der rechten Fahrstreifen bis zu 24 Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu aufgebaut werden. Im November Jahres wurde der Asphalt bereits auf der Fahrbahnhälfte Richtung Gießen saniert. In der nun beginnenden zweiten Bauphase wird auf der Fahrbahnhälfte Richtung Limburg gearbeitet. Voraussichtlich Ende März sollen die Arbeiten fertiggestellt sein.