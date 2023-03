Wetzlar. Die „Band of Friends“ ist keine Tribute Band, sie zelebriert das Gesamtwerk von Rory Gallagher. Zwischenzeitlich bringt die „Band of Friends” auch eigene Alben heraus, die eine konsequente Weiterentwicklung der Musik von Rory Gallagher darstellen. Zu hören sind sie am Donnerstag, 13. April, um 20 Uhr im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 28 Euro.