Wetzlar. Die Autorin Nina Blazon liest am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20 aus ihrem neuesten Roman „Banshee Blues – der Fluch der Todesfeen“ und steht anschließend für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Eingeladen sind Freunde der Phantastik, die sich von der wunderbaren Lesestimme der sympathischen Autorin verzaubern lassen wollen. Um Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder Telefon unter 06441-4001-0 wird gebeten, aber auch ein spontaner Besuch der Lesung ist möglich. Der Eintritt beträgt 8 Euro.