Barrierefreier Umbau der Haltestelle „Formerstraße“ 

Wetzlar. Aufgrund des Barrierefreiem Umbaus der Haltestelle „Formerstraße“ können ab Montag, 13. Februar, die Linien 200 (Wetzlar-Bermoll), 240 (Wetzlar-Atzbach) sowie 415 (Wetzlar-Ballersbach) und 471 (Wetzlar-Katzenfurt) die reguläre Haltestelle andienen. Es wird in Fahrtrichtung Aßlar nach der eigentlichen Haltestelle eine Ersatzhaltestelle aufgestellt und in Fahrtrichtung Wetzlar Bahnhof/ZOB in Richtung Ikea. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang der KW 13. Informationen dazu stehen auf www.vldw.de bereit. Bei Fragen steht die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.