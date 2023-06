Wetzlar. Die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Wetzlar treffen sich am Montag, 12. Juni, um 18 Uhr im Plenarsaal der Neuen Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30, zu ihrer öffentlichen Sitzung. Sie überprüfen die Stellplatzsatzung, befassen sich mit dem barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in Wetzlar und dem Grundstücksverkauf und -tausch in Wetzlar und Lahnau.