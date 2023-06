Baugenehmigung erteilt: Domhöfe starten im August

Immer weiter fressen sich die Bauarbeiter mit großen Maschinen durch das Stadthaus am Dom. Sehr bald schon wird das kolossale Bauwerk verschwunden sein. (© Pascal Reeber)

Es gab Auflagen, unter anderem zum Brandschutz. Doch genehmigt ist er nun, der Neubau der Domhöfe in der Wetzlarer Altstadt. Auch an der Lahn steht ein Meilenstein an.