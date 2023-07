Baustelle in der Stoppelberger Hohl im letzten Abschnitt

Bald geschafft: Die Baustelle in der Stoppelberger Hohl wird spätestens Anfang September abgebaut. (© Timo König)

Bald geschafft: Die Baustelle in der Stoppelberger Hohl wird spätestens Anfang September abgebaut. (© Timo König)

Bei den Bauarbeiten in der Stoppelberger Hohl in Wetzlar ist ein Ende in Sicht. Zum Herbstbeginn soll der Verkehr dann wieder fließen – allerdings für einen begrenzten Zeitraum.