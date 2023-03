Becherpfand erlöst 1500 Euro

Wetzlar. Es war wieder einmal soweit: Bülent Ceylan hat bei seinem Gastspiel in der Buderus-Arena sein Publikum unterhalten., und zugleich bewiesen, dass er ein Herz für Kinder hat. So durfte der Verein „Menschen für Kinder” während und nach der Veranstaltung in der Buderus-Arena Behälter aufstellen, in die die Zuschauer ihre Pfandbecher einwerfen konnten. Das taten dann auch viele gerne. So kam die Summe von mehr als 1500 Euro zusammen, die der Verein nun für die Belange von krebskranken Kindern einsetzen wird. Wie sehr ihm Kinder am Herzen liegen, das hatte Bülent Ceylan noch kurz vor seinem Auftritt im UKGM in Marburg bewiesen, wo er als Mitbegründer von „MfK-Radio-Büli” an diesem Tag bei der klinikeigenen Kinderradiosendung mitwirkte. Die Schüler der Medien-AG der Martin-Luther-Schule aus Marburg waren seiner Einladung sehr gerne gefolgt und mit ihrem Lehrer Michael Fink nach Wetzlar gefahren, um dort den Auftritt des Comedian zu verfolgen.