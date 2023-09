Beliebte Pizzeria-Kette eröffnet Filiale in Wetzlar

Für Göbel ist es bereits die dritte L’Osteria, die er zusammen mit seiner Familie betreibt. Der gebürtige Wiesbadener ist auch für die im Juni 2019 eröffnete Filiale in Limburg am ICE-Bahnhof verantwortlich. Es war die Erste in Mittelhessen. Im Sommer dieses Jahres ging er noch an einem weiteren Standort an den Start – und zwar in Rosbach vor der Höhe am Rande des Taunus.