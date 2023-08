„Bella ciao“ und andere Partisanenlieder im Lottehof Wetzlar

Das erste gesungene Lied hieß „Oltre il ponte“ (Jenseits der Brücke). Darin geht ein Großvater mit seiner Enkelin spazieren und erzählt ihr, was er als Partisan erlebt hat: „Wir waren 20 Jahre alt und lebten jenseits der Brücke in der Hand des Feindes. Sahen wir das andere Ufer, das Ufer, alles Gute der Welt jenseits der Brücke. Alles Böse stand vor uns. Alles Gute lag in unseren Herzen.“ Der Text zu diesem Lied stammt von dem bekannten italienischen Schriftsteller Italo Calvino.