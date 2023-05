Benefiz- und Informationsveranstaltung des Frauenhauses

Wetzlar. „Wie das Leben spielt“ – unter diesem Motto bietet das Vorstandsteam des Vereins Frauenhaus Wetzlar eine Benefiz- und Informationsveranstaltung an. Am Sonntag, 14. Mai, liest Sigrid Kirdorf bei Kaffee und Kuchen Gedichte aus Büchern. Sie wird von Elisabeth Grotmann auf dem Akkordeon begleitet. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Kulturcafé der Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 6. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Das Duo bietet die Veranstaltung auch für Vereine, Betriebsfeiern, Kirchengemeinden oder andere Gruppen an - auf Spendenbasis zugunsten des Vereins Frauenhauses Wetzlar. Eine Terminabsprache ist über die Geschäftsstelle des Frauenhauses Wetzlar, Telefonnummer 06441-46364 möglich.