Benefizauktion und Finnisage „Goethe is back“

Wetzlar. Anlässlich der Finnisage „Goethe is back“ mit Werken von Nicole Simon, findet am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr eine Benefizauktion im Stadtmuseum statt. Versteigert wird das fotografische Werk „Nächstenliebe“, welches 2022 im Lottehaus Wetzlar entstanden ist, und den Fokus im Lottehaus auf eine um 1870 gemalte Grisaille des Münchner Malers Hermann Kaulbach richtet, Startgebot ist 300 Euro. Hans Gottlob Rühle wird als erfahrener Auktionator durch die Versteigerung führen. Alle, die am 18. Juni, mitbieten wollen, jedoch nicht vor Ort in Wetzlar sein können, wird die Möglichkeit geboten, telefonisch unter 06441-99-4142 und per Livestream mitzubieten. Anmeldung im Vorfeld unter Telefon 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de. Der gesamte Erlös kommt dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar zugute.