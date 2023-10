Wetzlar. Im Rahmen des Wetzlarer Gallusmarktes findet am Sonntag, 15. Oktober, um 16.30 Uhr in der Hospitalkirche am Haarplatz in Wetzlar, ein Benefizkonzert des Solmser Sängerbundes mit Gastchören statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Jugendarbeit werden erbeten.