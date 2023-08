Benefizkonzert in der Paulskirche

Wetzlar-Hermannstein. Am Samstag, 26. August, um 18 Uhr gastiert das Kiever Orgeltrio in der Paulskirche in Hermannstein mit einem Benefizkonzert. Seit vielen Jahren sind die Violistinnen Oksana Popsuy und Nataliia Vasylieva zusammen mit ihrem Orgelmeister Ortwin Benninghoff in der Paulskirche zu Gast und erfreuen mit Werken alter und neuer Komponisten. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die in Not geratenen ukrainischen Musiker des Rewnyi Colleges in Chernigiv wird gebeten.