Benefizkonzert von The Sixsters

Wetzlar. Die ukrainische Mädchen Rock Band „The Sixsters“ gibt am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b ein Benefizkonzert. Die Hälfte der Einnahmen geht an Kinder und Jugendliche in der Ukraine. Die national und international ausgezeichneten Musikerinnen im Alter von 13 bis 18 Jahren, veröffentlichen Mitte Dezember ihr 3. Album „I’m Gonna Be“, diesmal in englischer Sprache und gehen damit auf Tournee. Als Vorgruppe gibt die achtköpfige Wetzlarer All-Star-Band „2 ZIMMER CUJÉ BAD“ rund um die großartige Manuela Wirth ihr Bühnendebüt. Außerdem dabei ist die Schulband der August-Bebel-Schule und der Parkour- und Tanz-Performance-Künstler Malte Mülle. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Restkarten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro