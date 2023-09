Benefizveranstaltung mit Andrea Sawatzki

Wetzlar. Der Zonta Club Wetzlar und sein Förderverein veranstalten am Samstag, 30. September, um 18 Uhr eine Lesung mit Andrea Sawatzki im Bürgersaal Büblingshausen, Unter dem Ahorn 22. Frau Sawatzki, Botschafterin der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, liest aus ihrem Buch „Brunnenstraße“, ein sehr eindringlicher und persönlicher Roman der Bestseller-Autorin. Die Hälfte des Reinerlöses der Benefizveranstaltung wird an den ambulanten Demenzdienst der Caritas gespendet. Tickets für die Lesung sind im Buchladen an der Alten Lahnbrücke Wetzlar, Lahnstraße 26 für 25 Euro erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Einlass ist um 17 Uhr, es gilt freie Platzwahl.