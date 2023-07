Bernd Stelter kommt nach Wetzlar

Wetzlar. Bernd Stelter gastiert am Sonntag, 8. Oktober, mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ in der Wetzlarer Stadthalle, Brühlsbachstraße 2b. Ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. Übrigens: Auch an Montagen finden Aufführungen statt, obwohl Herr Stelter da Wochenende hat. Beginn ist um 18 Uhr. Tickets gibt es auf www.eventim.de/artist/bernd-stelter/ zum Preis ab 33,55 Euro.