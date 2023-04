Betrüger kassieren in Wetzlar Münzen, Schmuck und Bargeld

Am Freitagabend gegen 20 riefen die Betrüger in dem Garbenheimer Haushalt in der Wiesenstraße an und schilderten das dramatische Szenario. Angeblich war ein Anwalt am Telefon. Er erklärte detailreich die Folgen für die Enkelin. Auch ein „Staatsanwalt“aus Gießen, so Rehr weiter, habe mit dem Opfer gesprochen und ebenfalls Druck gemacht, um die drohende Untersuchungshaft für die Enkelin durch das Hinterlegen einer Kaution zu verhindern. Letztlich packte die Seniorin rund 2000 Euro Bargeld sowie Schmuck und Münzen zusammen. Gegen 22.30 Uhr kam eine angebliche Mitarbeiterin des Rechtsanwaltes zur Wohnung der Wetzlarerin und holte die „Kaution“ ab. Später fiel der Betrug dann auf.