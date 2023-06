Bezirkslandfrauen fahren zu den Burgfestspielen

Wetzlar. Die Landfrauen vom Bezirk Wetzlar besuchen am Sonntag, 27. August, die Burgfestspiele in Bad Vilbel. Dort wird das Stück „Ewig jung“, eine skurril-komische Revue, aufgeführt. Die Fahrt kostet 47 Euro für Nichtmitglieder, gerne können auch Männer teilnehmen. Enthalten sind Busfahrt und Eintritt. Abfahrt ist um 17 Uhr am Hörnsheimer Eck (Real Markt/Lidl) in Wetzlar. Anmeldung an Heike Zörner per E-Mail an bezirkslandfrauenwetzlar@gmail.com oder unter Telefon 0151-11040842.