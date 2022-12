Bibliothek einmal anders erleben

Wetzlar. Mit einem kleinen Ferienprogramm für Kinder und Familien startet die Phantastische Bibliothek Wetzlar ins neue Jahr. Neben den Montagsmärchen am 2. Januar, um 17 Uhr, gibt es am Dienstag, 3. Januar und Donnerstag, 5. Januar, zwischen 14 und 17 Uhr die Möglichkeit, die Bibliothek auch einmal anders als Wohlfühlort zu erfahren. Im gemütlichen Bilderbuchcafé werden Tee und Kakao angeboten, außerdem stehen im Haus verteilt Familienspiele zum Ausprobieren bereit. Spannend wird es am Mittwoch, 4. Januar. Da bleibt die Bibliothek gegen einen minimalen Eintritt von einem Euro pro Person auch nach Ende der offiziellen Ausleihe noch bis 19 Uhr geöffnet. Allerdings werden die Lichter wie gewohnt um 17 Uhr ausgeschaltet und die Besucher haben die Gelegenheit, die Räume im Schein einer mitgebrachten Taschenlampe zu erkundigen und auch im Taschenlampenlicht zu lesen. Ab 18 werden für Menschen mit starken Nerven im dunklen Märchenraum Gruselgeschichten vorgelesen. Ein etwas anderes Erleben von Bibliothek und Literatur, für das um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441-40010 gebeten wird.