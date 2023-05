Biker-Sicherheitstraining in der Wetzlarer Gnadenkirche

Wetzlar. 15 Motorradfahrer haben am jährlichen Sicherheitstrainings-Wochenende der evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar an der Gnadenkirche in Büblingshausen teilgenommen. Federführend waren Pfarrer Christian Silbernagel und für den CVJM Aßlar Reiner Förster. Motorrad-Sicherheitstrainer und Sportevangelist Michael Illi vom „Sportler für Sportler Missionswerk Altenkirchen/Westerwald” sah sich Fahranfängern ebenso gegenüber wie „alten Hasen”, die ihre Kenntnisse im Umgang mit dem Bike verbessern möchten. Die Spannen reichte von bisher gefahrenen 100 Kilometern bis zu 240.000 seit 1987. Alle 15 Teilnehmer, darunter vier Frauen, absolvierten das Sicherheitstraining in Theorie und Praxis. Sogar aus Hungen waren Biker angereist.