Bilanz zum Karnevalszug: „Müssen die Lücken besser schließen”

Erwartungsfroh und bunt verkleidet stehen die Menschen am 19. Februar ab Mittag in der Wetzlarer Innenstadt und erwarten den Karnevalszug. Organisatoren und Sicherheitsbehörden sind mit dem Ablauf zufrieden, Zugmarschall Jörg Unützer will aber daran arbeiten, dass der Zug im nächsten Jahr weniger auseinanderreißt. (© Pascal Reeber)