Bilderbuchpreis aus Wetzlar und Bremen zum achten Mal vergeben

Und so begründet die Jury ihr Urteil: Daniel Fehr und Raphaël Kolly heben in wenigen Worten und klar strukturierten Bildern die humorvolle Note dieser beiden so gegensätzlichen Figuren hervor und charakterisieren die überängstliche Ente mit einem liebevollen Augenzwinkern, ohne sich über sie lustig zu machen. Mit ihrem ungleichen Paar bieten sie einem breiten Publikum die Möglichkeit, sich durchaus mit einer der beiden Figuren zu identifizieren, dabei aber gerne gerade die andere als Lieblingsfigur auszuzeichnen – oder aber auch mal zu wechseln, je nachdem, ob man sich gerade eher entig oder mausig fühlt.