Wetzlar. Die Volkshochschule Wetzlar bietet im März den Bildungsurlaub „Visual Thinking“ an. Anhand von visuellen Vokabeln (Grafikelementen) wird das Handwerkszeug vermittelt, mit dem z. B. am Flipchart Ideen und Gesprächsverläufe bei Projektmeetings, Prozessbegleitungen, Mediationen schnell und strukturiert umgesetzt werden können. Der Bildungsurlaub findet von 20. bis 24. März, 9 bis 16.30 Uhr in der vhs Wetzlar, Bahnhofstraße 3, Raum 0.17 statt und kostet 254 Euro. Anmeldeschluss ist am 30. Januar. Anmeldung und Beratung unter Telefon 06441-994301 oder online über www.vhs-wetzlar.de.