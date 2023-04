Blaulicht bizarr: Mittelhessische Polizei-Perlen im März

Wer den heimischen Garten für den Frühling fit machen will, den kann das mitunter teuer zu stehen kommen. Und wer hätte nicht gern einen Kirschbaum hinter dem eigenen Haus, der im Frühjahr so schön rosa blüht? Das haben sich vermutlich auch Diebe in Friedberg gedacht: Von einer rechtsseitig an der B455 zwischen Friedberg und Rosbach gelegenen Grünfläche entwendeten Unbekannte im Zeitraum vom 10. bis 17. März zwei kleine Kirschbäume. Um auf das eingefriedete Gelände in Höhe der Anschlussstelle zur B3 zu gelangen, hatten die Diebe zuvor ein Loch in den dortigen Maschendrahtzaun geschnitten. Wir können nur hoffen, dass die Bäumchen ein schönes, sonniges Plätzchen bekommen haben. Wer hingegen genau wissen will, wie man mit einem Budget von 100 Euro im Gartencenter bekommt, wird hier aufgeklärt.