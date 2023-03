Blechschaden auf Real-Parkplatz

WETZLAR. Auf rund 2500 Euro summiert sich der Schaden, den Unbekannte an einem am Hörnsheimer Eck in Wetzlar geparkten Auto zurückgelassen haben. Der rote Opel Grandland X stand am Mittwoch, 8. März, zwischen 9.30 und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Markts. Vermutlich touchierte der Verursacher mit einem Einkaufswagen die Beifahrerseite des Opels und beschädigte den Lack, teilt die Polizei mit. Hinweise: Polizei Wetzlar, Telefon 06441-9180.