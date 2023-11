Blickfang - Abenteuer zeigt Schottland

Wetzlar. Schlachtfelder, Mythen und Steinkreise, Schottland ist das Land der verlassenen Burgen, der unwirtlichen Hochmoore und der zahlreichen Whisky-Brennereien. Fotojournalist Jürgen Schütte präsentiert in einer Live-Multimediavisons-Show „Mit dem Bulli durch die Highlands“ am Donnerstag, 23. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b, das mystische Schottland, von den schottischen Berge, Sandstrände der Hebriden bis hin zu den beliebten Städten. Karten im Vorverkauf gibt es bei Gimmler, der Reiseagentur Lutz in Solms, online www.michael-fleck.de und an der Abendkasse.