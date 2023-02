Blickfang Irland mit Livemusik

Wetzlar. In der live kommentierten Film- und Bilderreportage entführt Frank Zagel im Rahmen der Vortragsreihe “Blickfang – Abenteuer weltweit“ am Dienstag, 28. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b, mit einem humorvollen Überblick über alle irischen Grafschaften, von Cork bis Belfast, vom legendären Ring of Kerry bis zum Weltnaturerbe des Giant´s Causeway in Nordirland. Die Reportage wird live von der Irish Folk Band Leprechaun‘s Pleasue aus der Schweiz untermalt. Mit ihrem authentischen Sound tragen die vier Luzerner Folker dazu bei, die Schönheit Irlands traditionell perfekt zu untermalen. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis ab 24 Euro bei Gimmler und der Reiseagentur Lutz in Solms. Tickets sind auch online auf www.michael-fleck.de erhältlich sowie an der Abendkasse.